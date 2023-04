Maltratta la ex convivente all'ottavo mese di gravidanza: 24enne ai domiciliari

Agenti della polizia hanno eseguito la misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di Catania, nei confronti di un 24enne, accusato del reato di maltrattamenti ai danni della ex convivente aggravati dalla presenza di figli minori e dallo stato di gravidanza della donna.

L’indagine, condotta dalla squadra mobile – “Sezione III Reati contro la persona, in danno di minori e reati sessuali”, nasce da una iniziale comunicazione di notizia di reato redatta dal personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico a carico dell’uomo, responsabile di maltrattamenti perpetrati ai danni della sua ex convivente, all’ottavo mese di gravidanza ed in presenza dei due figli della coppia.

Le successive indagini, hanno permesso di appurare che l’uomo, spesso in stato di alterazione a causa dell’assunzione di stupefacenti, avrebbe maltrattato la donna sin dall’inizio della loro relazione a causa dell’eccessiva gelosia, da cui sarebbero scaturite liti degenerate in atti di violenza fisica e psicologica e in limitazioni di libertà della giovane donna, alla quale sarebbero stati anche negati i contatti con la famiglia di origine. Rintracciato ed espletate le formalità di rito, il 24enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e quindi messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.