Bronte, aggressioni e minacce ai genitori: arrestato un 39enne

I carabinieri di Bronte hanno arrestato un 39enne per “maltrattamenti in famiglia”. I militari sono intervenuti per un’aggressione ai danni di due anziani genitori. Dalla ricostruzione dall’accaduto è emerso che all’origine delle frequenti liti familiari ci sarebbe l’intenzione del padre dell'aggressore di mandare via di casa il 39enne a causa del frequente abuso di alcol. Ne sarebbero scaturiti un violento litigio e un’aggressione nel corso dei quali il 39enne avrebbe minacciato di morte più i genitori. L’episodio di violenza è stato solo uno tra i tanti che si sarebbero verificati a partire dal 2022 e che avrebbero avuto solitamente come innesco lo stato di ubriachezza del 39enne. I carabinieri hanno sottoposto il 39enne agli arresti domiciliari, presso un’abitazione diversa da quella dei genitori.