Denuncia l'ex marito dopo 24 anni di maltrattamenti, scatta il divieto di avvicinamento

Divieto di avvicinamento e comunicazione con la ex moglie e braccialetto elettronico per un 46enne belpassese. Le misure a carico dell'ex marito violento sono scattate in seguito alle indagini della procura distrettuale e sono state eseguite dai carabinieri della stazione di Belpasso.

Le indagini avrebbero fatto luce sui continui comportamenti vessatori del 46enne nei confronti della ex coniuge anche in presenza dei figli minorenni della coppia. Secondo quando riferito dalla vittima, gli abusi sarebbero cominciati 24 anni fa, subito dopo il loro matrimonio, con un tentativo di strangolamento. Dopo più di due decenni la donna, stanca dell’ennesimo episodio di violenza fisica e verbale, ha deciso di porre fine alla penosa situazione di violenza familiare.

Dai racconti della vittima è emerso come l’ex marito avrebbe, sin dall’inizio della loro relazione, tentato di controllarla in ogni modo, allontanandola da parenti e amici e sottoponendo il suo telefono cellulare a un quotidiano screening, per scoprire se la donna si sentisse con altri. La gelosia morbosa dell’uomo si sarebbe anche palesata con continue accuse di tradimenti mai avvenuti, e sulla base di tali congetture, la vittima sarebbe stata gravemente offesa con parole volgari e picchiata con schiaffi e pugni.

I maltrattamenti avrebbero avuto cadenza quotidiana. Da ultimo, nell’aprile del 2023, il 46enne, dopo una lite innescata sempre per futili motivi, avrebbe colpito ripetutamente la moglie con il telefono cellulare, causandole una ferita alla testa.

Più di 20 anni di violenze familiari, dunque, quelle che avrebbe patito la vittima insieme ai figli e che, adesso, grazie alla querela sporta dalla donna e alle successive indagini dei militari dell’Arma, si sono concluse con l’emissione del provvedimento cautelare a carico dell’uomo emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania.