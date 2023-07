Picchiava la nonna per estorcerle la pensione: arrestato giovane

Arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia ed estorsione un trentunenne di Aci Castello. Le indagini coordinate dal pool di magistrati specializzati sulla violenza di genere, hanno fatto luce sui maltrattamenti del giovane a danno della nonna, una 85enne che abita nell’appartamento sopra la casa dell'arrestato. Il ragazzo, dedito verosimilmente all’assunzione di sostanze stupefacenti, avrebbe preteso di essere mantenuto dall'anziana chiedendo somme sempre maggiori alla pensionata.

La donna si è rivolta ai carabinieri chiedendo di essere salvata dal nipote. Il ragazzo, infatti, oltre alle continue richieste di danaro avrebbe iniziato a picchiare la nonnina con schiaffi, calci e pugni, procurandole anche una ferita al sopracciglio. L’anziana donna avrebbe raccontato ai carabinieri che in un’occasione, il nipote le avrebbe lanciato contro delle forbici e l’avrebbe afferrata per il collo, sbattendola contro un armadio, mentre, in un altro frangente, al rifiuto della parente di farlo entrare in casa, avrebbe mandato in frantumi la vetrata della porta di ingresso con un bastone per poi distruggere vari oggetti in casa. Il 31enne è adesso in carcere in attesa del processo.