Aggredisce la moglie e la picchia: arrestato dalla polizia

Non cessa l'emergenza delle violenze in famiglia. Ieri pomeriggio, 27 luglio, l'ennesimo intervento della polizia ha permesso di arrestare un uomo accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. Gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione dentro un'abitazione privata dove era in corso una lite tra i coniugi. Nel corso di un’animata discussione, il marito, un uomo di 48 anni, aveva aggredito la moglie che presentava delle evidenti ferite al volto e un occhio tumefatto. Così la donna è stata trasportata presso il pronto soccorso e avrà una prognosi di 25 giorni. L’uomo, vista l’evidenza dei fatti è stato posto agli arresti domicilari in attesa del giudizio per direttissima.