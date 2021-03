Taglia le ruote dell'auto all'ex e la aggredisce, arrestato stalker violento

Anche in passato si erano verificati episodi di violenza contro la ex compagna, che è stata nuovamente aggredita sotto casa del padre

Nella notte tra sabato e domenica, gli agenti delle volanti hanno arrestato un uomo di nazionalità rumena, residente a Catania, per il reato di maltrattamenti in famiglia. Gli agenti sono intervenuti dopo aver ricevuto una chiamata sulla linea di emergenza con la quale un uomo riferiva che la figlia stava litigando violentemente con l’ex compagno in strada. Una volta giunti sul posto hanno trovato un uomo in forte stato di alterazione che minacciava di morte una donna. La vittima, con evidenti graffi ed ecchimosi al volto, ancora sotto shock, ha chiesto aiuto agli operatori riferendo che poco prima l’uomo l’aveva schiaffeggiata, afferrata per il collo e buttata a terra, oltre ad aver danneggiato la sua auto, tagliando gli pneumatici, minacciandola poi di colpirla con un grande masso che si trovava nelle immediate vicinanze. Dopo una perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un paio di forbicine con punta, occultate nella tasca del giubbotto.

È stata quindi attivata la procedura “codice rosso”, introdotta nel 2019 per i casi di violenza domestica e di genere. La donna, dopo aver ricevuto le cure mediche sul posto, ha formalizzato la denuncia, raccontando che le violenze duravano da diversi anni: l’ex compagno, assuntore di alcol e sostanze stupefacenti, nel corso della convivenza, durata 7 anni e dalla quale erano nati due figli, aveva avuto atteggiamenti sempre più aggressivi e violenti sia verbalmente che fisicamente, sfogando la sua rabbia su mobili e suppellettili, chiedendo soldi per soddisfare le sue dipendenze e minacciando la compagna. Pertanto, la donna a settembre dello scorso anno aveva deciso di trasferirsi presso l’abitazione di suo padre, riducendo le occasioni di incontro solo allo stretto necessario per permettere all’ex di vedere i figli. Ma nonostante tutto l’uomo continuava a minacciarla ed intimidirla, riferendole che l’avrebbe perseguitata se non fosse tornata con lui. Sabato, l’uomo si è presentato ancora una volta ubriaco e molesto e la situazione è degenerata fino all’intervento della polizia, chiamata dal padre della vittima che sentiva le urla e le richieste di aiuto della donna provenire dalla strada. Anche il padre della vittima, ha confermato i maltrattamenti subiti per anni dalla figlia. L'arrestato si trova ora ai domiciliari.