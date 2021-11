Dopo 15 anni di violenze la moglie denuncia il marito: scatta il divieto di avvicinamento

E' arrivato un provvedimento restrittivo, da parte della polizia, nei confronti di un uomo che vessava la moglie e accusato di maltrattamenti in famiglia. La vicenda racconta dell'odissea subita da una donna di 42 anni che, lo scorso settembre, ha denunciato il compagno che da 15 anni la tormentava attraverso comportamenti violenti. Dalla denuncia gli uomini del commissariato di Adrano hanno iniziato un'attività di sorveglianza e il questore ha ammonito l'uomo a tenere un comportamento conforme alla legge.

L’adozione della misura del questore aveva interrotto il ciclo di violenze, anche dinanzi ai figli, subito dalla donna ma i vari elementi raccolti dagli agenti hanno fatto in modo che l'autorità giudiziaria richiedesse adeguate misure cautelari nei confronti dell'uomo. E così il tribunale ha disposto per il marito l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di

avvicinamento alla donna e ai luoghi frequentati a una distanza inferiore a 300 metri, aggiungendo altresì delle prescrizioni consistenti nel vietare all’uomo qualsiasi forma di comunicazione con l’ex compagna, sia essa telefonica, telematica o in altro modo.