Sindacato di polizia Mp e Codacons insieme per un osservatorio sulle devianze

Una deriva di vandalismo e violenza che ha indignato la città e che continua a provocare reazioni. Dopo l'ultimo ed esecrabile episodio che ha visto un giovane malcapitato come protagonista, spinto da due uomini su un motorino per puro "divertimento" è intervenuto il sindacato di polizia MP tramite Marcello Rodano.

In una nota il sindacato esprime "la sua più viva preoccupazione e condivide l’esposto presentato alla Procura della Repubblica di Catania dal Codacons, per l’inquietante episodio accaduto sul lungomare. L’esecrabile gesto, solo per pura casualità non ha avuto gravi conseguenze, ma esso è se non altro servito a disvelare il senso di tracotanza e di impunità che ormai caratterizza i comportamenti della microcriminalità catanese, purtroppo non nuova a tali tipologie di devianza che sono prive di qualsiasi giustificazione di natura socio-

economica ed esprimono mera nequizia fine a sé stessa".

Secondo Rodano si tratta di una "espressione di abnormi personalità intrise di sadismo e arroganza, che ormai caratterizzano il tessuto delinquenziale di questa martoriata città".

"Tutti i catanesi onesti chiedono a gran voce l’adozione di misure idonee a ristabilire il quieto vivere, perché la sicurezza pubblica è un argomento posto alla base di ogni

libertà, personale e collettiva - contnua la nota del sindacato di polizia - .Il problema è tale da tanto tempo, ma come spesso capita, finchè non si verificherà un irreparabile dramma, difficilmente verrà preso nella dovuta considerazione".

Da qui l'annuncio che nei prossimi giorni il segretario provinciale catanese del sindacato di polizia MP si incontrerà coi vertici regionali del Codacons al fine di istituire un osservatorio congiunto atto a monitorare le fenomenologie in esame e le strategie attuate per arginarle.