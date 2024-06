La colpisce alla testa con una pietra e un tubo, poi la violenta e minaccia: "Ti sparo se parli con la polizia"

La trascina con forza in una via buia del Porto, la aggredisce con schiaffi e pugni. Poi la colpisce più volte alla testa con una grossa pietra ed un tubo in plastica raccolti in terra. Infine, la violenta. E' accaduto lo scorso 3 giugno, di notte. La vittima si trovava in strada dove era solita stazionare, quando un 28enne nigeriano le si è avvicinato in evidente stato di ebbrezza, a bordo di un monopattino elettrico e, al rifiuto di una prestazione sessuale a pagamento, l'ha prima minacciata con un pezzo di legno in mano e poi aggredita con inaudita violenza.

Completato il rapporto sessuale, il 28enne ha ordinato alla donna di allontanarsi dal posto solo dopo che lui fosse andato via. Con la minaccia che le avrebbe sparato qualora si fosse rivolta alla polizia. La donna, con diverse ferite sanguinanti, si è rifugiata presso un’attività commerciale nelle vicinanze del porto. A causa dei traumi riportati, è intervenuta l'ambulanza del 118 per il trasporto in pronto soccorso. Grazie alla sensibilità del personale medico di turno e degli agenti di polizia intervenuti, è stato possibile ricostruire quanto accaduto.

Acquisite le prime informazioni, una volante insieme al personale della squadra sopralluoghi del Gabinetto regionale di polizia scientifica si è recata sul luogo delle violenze, repertando e sequestrando alcuni indumenti intrisi di sangue, nonché gli oggetti utilizzati dallo straniero per percuotere la donna. Il personale della squadra mobile, sezione criminalità straniera e prostituzione, ha avviato subito indagini, riuscendo a ricostruire, grazie alla visione dei filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, il percorso effettuato dall’aggressore a bordo del monopattino elettrico prima di aggredire la donna.

In poche ore, è stato individuato lo straniero corrispondente alle descrizioni fornite, grazie anche ad una singolare collanina in plastica con una croce, del tutto similare a quella descritta dalla vittima. A completare i gravi indizi di colpevolezza già esistenti, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita dagli uomini della squadra mobile all’interno di un alloggio di fortuna da lui utilizzato, è stato trovato e recuperato un pantalone da uomo intriso di sangue e riconducibile all’efferata azione. L'uomo è stato condotto nel carcere di piazza Lanza. Il provvedimento restrittivo adottato è stato convalidato dal Giudice per le Indagini preliminari.