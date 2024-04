Maltrattano e violentano una donna, filmando gli abusi con il cellulare: arrestati

La squadra mobile della questura di Catania ha eseguito, su disposizione della Procura etnea, la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a carico di una donna di 39 anni e sottoposto alla custodia in carcere un 41enne. Si tratta di una coppia di rumeni residenti a Bronte. Entrambi sono ritenuti responsabili dei reati di maltrattamenti, lesioni personali e violenza sessuale di gruppo ai danni di una donna moldava, giunta in Italia da qualche mese in cerca di un’occupazione lavorativa e finita al centro delle loro morbose attenzioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le indagini hanno preso il via da una segnalazione giunta lo scorso 4 aprile alla squadra mobile dal servizio per la cooperazione internazionale di polizia ed hanno avuto un riscontro il giorno successivo, quando tutte le persone coinvolte nei fatti sono state rintracciate nel comune etneo. Le indagini eseguite nell'immediatezza, ascoltando anche il racconto della vittima, hanno consentito di far emergere i maltrattamenti e le lesioni personali subite dalla donna. In particolare, la signora ha ricevuto una prognosi di 30 giorni per una "frattura scomposta, pluriframmentaria estremità acromiale della clavicola sinistra".

E' stato riferito agli agenti un episodio di violenza sessuale che sarebbe stato posto in essere dai due indagati. In particolare, la donna 39enne avrebbe ripreso con il proprio telefono cellulare alcune fasi dell'abuso, così come emerso durante l'analisi effettuata dagli inquirenti che hanno rivenuto tre brevi filmati relativi proprio a questo reato. La donna vittima degli abusi è stata trasferita, lo scorso 6 aprile, in una struttura protetta mentre ieri i due indagati sono stati prelevati dalla loro abitazione per essere condotti negli uffici della squadra mobile per gli adempimenti di rito. La 39enne ha ottenuto gli arresti domiciliari in quanto madre di un bambino di sei anni, mentre per l'uomo si sono aperte le porte del penitenziario di Piazza Lanza.