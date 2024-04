"Mi ha toccato il seno", l'episodio di violenza in piazza Stesicoro: vittima una 14enne

L'episodio di violenza sessuale è avvenuto la scorsa settimana in piazza Stesicoro, all'uscita di un locale. La vittima, una 14enne, ha riferito alla polizia di essere stata avvicinata e bloccata per un braccio da un marocchino che le ha palpeggiato ripetutamente il seno. I poliziotti si trovavano sul posto in quanto avevano ricevuto già la segnalazione che alcuni giovani extracomunitari stavano molestando delle ragazzine.

La minore, alla vista della polizia, ha denunciato subito quello che uno dei giovani le aveva fatto. Il 24enne, pregiudicato giunto a Catania da Licata, è stato così arrestato con l'accusa di violenza sessuale in danno di minore ed è stato condotto presso il carcere di piazza Lanza. Ieri, la convalida dell'arresto. A difendere l'uomo, l'avvocato Gaspare Lombardo che ha chiesto al giudice una misura meno afflittiva, quali i domiciliari, per il suo assistito.

