Tornano in libertà le tre persone arrestate per violenza sessuale su un 13enne

Sono tornate in libertà le tre persone, una donna e due uomini, arrestate dai carabinieri di Caltagirone nell'ambito di un'inchiesta su una presunta violenza sessuale su un bambino di 13 anni. Il giudice per le indagini preliminari, dopo l'interrogatorio di garanzia reso alla presenza del loro legale, l'avvocato Luca Cultrera, ha attenuato la misura cautelare sostituendo l'ordinanza di custodia in carcere con l'obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria, il divieto di uscire dalle proprie abitazioni nelle ore notturne e di avvicinamento alla persona offesa. Gli indagati, che sono incensurati, sono una parente 44enne del minorenne e due amici della donna, rispettivamente di 41 e 49 anni.