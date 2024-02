Violenza sessuale di gruppo alla Villa Bellini: la vittima 13enne soccorsa dai passanti

E' stata soccorsa da alcuni passanti la 13enne vittima della violenza sessuale di gruppo, avvenuta lo scorso 30 gennaio, nei bagni pubblici della Villa Bellini di Catania. La ragazza, a terra in lacrime per il dolore, insieme con il fidanzato 17enne anche lui in lacrime, sono stati soccorsi da alcuni passanti della trafficatissima via Etnea, già in festa per gli appuntamenti agatini. I passanti hanno chiamato i carabinieri che sono intervenuti per avviare le indagini.

Su delega delle Procure distrettuali, i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Catania, in collaborazione con il nucleo operativo della compagnia di piazza Dante e piazza Verga, hanno dato esecuzione a provvedimenti di fermo nei confronti di 7 cittadini stranieri di nazionalità egiziana, 4 maggiorenni e 3 minorenni.

Sull'accaduto sono state aperte due inchieste e sono stati emessi i fermi dalla Procura distrettuale, con il procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e il sostituto Anna Trinchillo, e da quella per i minorenni, diretta dalla procuratrice Carla Santocono.

Uno dei legali, a cui d'ufficio era stata affidata la difesa legale di uno dei minorenni autori dello stupro, ha rimesso il mandato. L'avvocato Giovanni Avila ha già notificato la sua decisione ritenendo di "non poterla accettare, non sussistendo i profili per assumere l'incarico".

Le indagini