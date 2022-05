Violenze e video contro la polizia locale, Anastasi: "Consiglio straordinario con i deputati"

L'ultimo video che circola sui social a danno di una pattuglia di polizia municipale è l'ennesima dimostrazione del clima pesante che si respira in città. Per il consigliere comunale di Grande Catania Sebastiano Anastasi è "il segno, ove ci fosse mai stato bisogno did conferma, che la città è sull'orlo di un abisso".

Da qui il grido "di dolore" del capogruppo: "Bisogna aspettare ancora "apaticamente", in modo rassegnato,il prossimo avvenimento ancora più grave e drammatico? È evidente che si tratta di una escalation, una sorta di spavalda sfida a tutta la città. Questi atteggiamenti non sono tollerabili o giustificabili in alcun modo, segno profondo certamente di una realtà drammatica che nessuno vuole ghettizzare, ma che non può subire la popolazione inerme".

Secondo Anastasi questo clima "non lo meritano i cittadini, non lo meritano gli operatori commerciali, non lo meritano i turisti, non lo meritano le donne e gli uomini del corpo di polizia Municipale, non lo merita Catania. Occorre una immediata risposta e azione dello Stato, il Comune da solo non può fronteggiare questa pericolosa deriva". Da qui la proposta di coinvolgimento degli altri colleghi per la convocazione di un consiglio comunale straordinario alla presenza della deputazione regionale e nazionale della città.

"Le istituzioni tutte e all'unanimità devono pretendere e ottenere attenzione per Catania con interventi immediati e di ampio respiro", conclude il consigliere.