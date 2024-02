Pestato per un debito di droga da tremila euro: in carcere i due aggressori

La questura di Catania ha eseguito una misura cautelare emessa lo scorso 26 febbraio dal giudice per le indagini preliminari a carico di un 38enne e un 33enne. Sono entrambi accusati di tentata estorsione, "aggravata dall’aver commesso il fatto in più persone riunite e all’interno di un’abitazione". Le indagini, coordinate dalla procura ed avviate dagli investigatori della sezione reati contro la persona della squadra mobile della questura etnea, la notte dello scorso 28 gennaio hanno permesso di acquisire prove utili per dimostrare come i due, al Villaggio Sant’Agata, avrebbero minacciato di morte ed usato violenza nei confronti della vittima.

L'aggressione a notte fonda

Nel video i due aggressori ripresi dalle telecamere

I fatti si sarebbero verificati intorno alle 3 e 30 di notte, come riferito da una segnalazione. La persona offesa stava rientrando nella propria abitazione a tarda notte, accompagnata da due uomini dal comportamento minaccioso. Uno di questi, indicato come "Marco", insieme al suo complice, avrebbe preteso con violenza e minacce di morte la restituzione di una somma pari a tremila euro.

Non trovano soldi e prendono il cellulare

La resistenza opposta dalla vittima avrebbe scatenato un’escalation di violenze ad opera dei due aggressori che, mettendo a soqquadro l’appartamento senza trovare il denaro richiesto, hanno sferrato un pugno al volto. Successivamente, hanno portato fuori a forza fuori dall’edificio la vittima dell'aggressione, come dimostrano le immagini di video sorveglianza, togliendole il cellulare. Dalle indagini e dal riscontro con i testimoni è stato possibile accertare che la somma in questione era riconducibile ad un debito maturato nell’ambito degli stupefacenti. I due autori del pestaggio, dopo essere stati rintracciati e dopo l’espletamento delle formalità di rito, sono stati condotti presso il carcere di Piazza Lanza.