Violenze e pestaggi nel carcere Beccaria di Milano, coinvolti anche due agenti catanesi

Ci sono anche due catanesi tra gli agenti della polizia penitenziaria coinvolti nell'inchiesta sulle aggressioni ai detenuti del carcere minorile Beccaria di Milano. Uno in carcere e uno sospeso. Tredici, in tutto, gli arrestati. Altri otto dipendenti dello stesso corpo di polizia sono stati sospesi dal servizio. Le vittime finora individuate sono 12.

Gli agenti picchiavano con ferocia i detenuti, minorenni o maggiorenni, per imporre le loro "regole di civile convivenza" nel carcere minorile, anche mentre erano ammanettati e senza vestiti addosso. Un "sistema consolidato di violenze reiterate, vessazioni, punizioni corporali, umiliazioni" e spedizioni "punitive", come si legge nella ricostruzione degli inquirenti che ha portato alla contestazione di reati come omissione, tortura, maltrattamenti, lesioni, falso ideologico e, in un caso, anche tentata violenza sessuale. Reati aggravati da minorata difesa, abuso di potere, minore età delle vittime e futili motivi.

L'indagine

L'indagine è partita dalle segnalazioni del consigliere comunale David Gentili e del Garante dei diritti dei detenuti di Palazzo Marino, Francesco Maisto. Secondo gli accertamenti, le vittime per ora individuate sono 12 - uno era tra gli evasi del 25 dicembre di due anni fa - e i diversi episodi contestati vanno dalla fine del 2022 allo scorso 19 marzo, mentre gli indagati sono complessivamente 25, la metà di quelli in servizio. Il Gip ha, infatti, fatto distinzone tra gli agenti che hanno tenuto una condotta aggressiva particolarmente violenta e per i quali "l'unica misura idonea è il carcere" da quella degli agenti che con la loro presenza "hanno rafforzato il proposito criminoso e comunque non impedito l'evento". Questi ultimi sono accusati di falso ideologico e, quindi, sono stati sospesi dal servizio anche per evitare la reiterazione del reato o l'inquinmento delle prove in corso di acquisizione.

Gli episodi in cui sono coinvolti gli agenti catanesi

E' il 18 novembre 2022, dopo un incendio sviluppato all'interno di una cella, gli agenti attribuiscono la responsabilità dell'evento a un detenuto che viene condotto nella stanza degli assistenti. Qui viene ammanettato con le mani dietro la schiena, con forza tanto da provocargli una lussazione della spalla. Poi viene colpito ripetutamente con schiaffi, pugni e calci nelle parti intime fino a procurargli l'annebbiamento della vista e lesioni. Dopo averlo pestato, anche la punizione con 10 giorni in cella di isolamento a dormire su una tavola di legno senza materasso. "Però lui è bravo, non mi ha toccato. Era solo lì che guardava ma non poteva dividere perchè c'è questa cosa tra gli assistenti: chi è l'assistente più vecchio comanda. Mi ha detto 'stai tranquillo'". Racconta la vittima del pestaggio riferendosi a uno degli agenti catanesi. In un altro episodio, un detenuto ammanettato e con la faccia a terra in giù, viene colpito con calci e pugni in testa, anche con una scarpata tanto da lasciare sulla sua nuca l'impronta dello stivale.

Le immagini di sorveglianza e i referti medici

Anche se alcune aggressioni sarebbero avvenute in stanze prive di videosorveglianza, tante altre sono state ben visibili. Pestaggi in dieci contro uno, "mazzate" o con la punta degli stivali o con calci assestati al volto con gli anfibi, fino al punto da farli svenire oppure da fare così male da non poter dormire la notte. In alcuni casi la tecnica usata sarebbe stata tale da non lasciare il segno. Le investigazioni ancora in corso cercheranno di capire se vi sono altre figure coinvolte, anche per omissioni di denuncia e soccorsi, o per la falsificazione delle attestazioni di servizio come spesso capitava. Sono agli atti dell'accusa nei confronti degli agenti penitenziari il rifiuto delle cure mediche dopo le botte o frasi degli indagati come "se le era meritate". E ancora, sputi e insulti anche a sfondo razzista. Una "pratica reiterata e sistematica" che sarebbe andata avanti impunita anche per via delle relazioni di servizio falsificate. Ad un certo punto, però, sarebbe mancata "la protezione": il "nuovo" direttore del Beccaria, dicevano intercettati, "sta facendo sul serio" e "dice che vuol prendere provvedimenti".

L'esposto del garante

Ci sarà un esposto al garante della privacy e all'ordine dei giornalisti per l'inchiesta sui poliziotti penitenziari arrestati. Lo annuncia Donato Capece, segretario generale del Sappe ( Sindacato autonomo di polizia penitenziaria), parlando di "inaccettabile gogna mediatica" per la pubblicazione dei nmi degli arrestati. Per Capece, la pubblicazione dellìelenco degli arrestati "rischia di metere in serio pericolo le persone coinvolte".