VIRALE: il nuovo singolo della showgirl Katia Zaia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

E' disponibile “Virale” il nuovo singolo inedito di Katia Zaia Real, cantante ed autrice siciliana, qui affiancata come special guest dall’influencer Giorgia Erre, che con questa partecipazione concretizza il suo debutto nel mondo della canzone. Autrice del testo, Katia, già nota al grande pubblico per le sue apparizioni in diversi programmi televisivi nazionali, ha già interpretato numerosi brani di successo. Ritorna in scena dunque con “Virale” che, oltre ad essere una canzone fresca ed allegra che tutti potranno cantare quest’estate, porta un bel messaggio: quello della solidarietà femminile, soprattutto con tutte le donne che in questo momento stanno soffrendo.

Un tema di attualità visto che quotidianamente assistiamo a tanti casi di violenza. Non a caso l’artista ha scelto di duettare con un’altra donna, per dare un significato maggiore al suo brano. L’augurio che Katia vuole trasmettere con il suo singolo è che sia virale quest’onda di bene, di pace e di amore di cui tutti oggi abbiamo più che mai bisogno. “Virale” è un messaggio d’amore, di quell’amore che non ha limiti né barriere di età, colore e genere! È bello ed importante che esista tra tutti, tra la gente e tra i popoli. Un messaggio universale dunque che ritroviamo espresso pienamente anche nel videoclip del singolo, il cui finale entusiasmerà il pubblico.