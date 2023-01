L'ambasciatore dello Sri Lanka in visita alla Prefettura di Catania

Nella mattinata del 21 gennaio scorso, il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, insieme al Questore, Vito Calvino, ha ricevuto, presso il Palazzo del Governo, l’Ambasciatore dello Sri Lanka In Italia in Italia, Jagath Wellawatte, accompagnato da un deputato della Repubblica del Paese asiatico. Durante il cordiale incontro, si è discusso di molteplici tematiche di attualità, nonché della presenza della folta e laboriosa comunità dello Sri Lanka in Italia e, in particolare, a Catania dove risiedono circa tre mila cingalesi, perfettamente integrati nel tessuto sociale e lavorativo della provincia. L’Ambasciatore, in visita a Catania per la prima volta dall’inizio del proprio mandato, nel ringraziare il Prefetto per la calorosa accoglienza ricevuta, ha manifestato grande interesse per la ricchezza architettonica e culturale della Città.