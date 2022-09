L'ambasciatrice australiana il Italia incontra il Prefetto

Questa mattina, il prefetto di Catania, dr.ssa Maria Carmela Librizzi ha ricevuto, presso il Palazzo del Governo, l’ambasciatrice d’Australia in Italia Margaret Twomey. Durante l'incontro è stato rimarcato lo stretto legame fra i due Paesi, dovuto anche alla radicata presenza di immigrati italiani in Australia, fra cui numerosi siciliani, perfettamente integrati nella società, le cui giovani generazioni, come riferito dalla Twomey, ricoprono anche ruoli di rilievo. Sono state, inoltre, affrontate molteplici tematiche di attualità e l’ambasciatrice ha manifestato grande interesse per le attività istituzionali della Prefettura, in primo luogo la prevenzione antimafia, anche in funzione degli stanziamenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e quelle connesse al fenomeno migratorio. L’ambasciatrice Twomey, in Italia dal 2020, ha manifestato grande ammirazione per le bellezze architettoniche della Città e per la maestosità dell’Etna, ringraziando il Prefetto per l’accoglienza ricevuta.