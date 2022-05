L'arcivescovo Luigi Renna in visita al centro operativo della Dia

Nella mattinata di ieri, l’Arcivescovo di Catania, Luigi Renna, si è recato in visita al centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia, dove ha incontrato il capo centro, Carmine Mosca, i funzionari, gli ufficiali e il personale in servizio presso la struttura. "Credo che tutto quello che noi diciamo dal punto di vista etico, dal punto di vista dell’insegnamento della Chiesa - ha detto - della sensibilità, che emerge ormai proprio a partire da quel 1992, del quale fra poco ricorderemo l’anniversario, sarebbe solo uno slogan.Voci vuote senza il vostro lavoro, senza questa convergenza di forze e di intelligenze. Di intelligenze che guardano al territorio, scrutano in maniera molto attenta e poi intervengono".

Ricordando che la Dia è nata da un’idea di Giovanni Falcone e venne istituita dopo le stragi del ’92, ha sottolineato come il progetto "sia nato nella regione che maggiormente ha subito i danni della mafia, e poi sia diventato un modello". Ed ancora, citando don Tonino Bello, dichiarato Venerabile da Papa Francesco nel 2021, ha parlato di "un risveglio di natura sociale, delle coscienze, della società civile, che è quella più dura a cambiare. Perché si nasconde molte volte dietro connivenze e dietro il muro dell’omertà, grazie anche al volontariato e al mondo della Chiesa".