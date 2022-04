Sabato 16 aprile visita dell'arcivescovo Renna all'Help Center della Caritas

Domani, giorno 16 aprile, alle ore 11,30, l’Arcivescovo di Catania, Luigi Renna, compirà la sua prima visita ufficiale all’Help Center della Caritas Diocesana, in piazza Giovanni XXIII (nei pressi della Stazione Centrale). Ad accoglierlo don Piero Galvano, don Gino Licitra e Salvo Pappalardo, rispettivamente direttore, vice direttore e responsabile delle attività dell’organismo diocesano, i volontari, gli operatori e tanti fratelli e sorelle che quotidianamente usufruiscono delle opportunità di ascolto e degli interventi messi in campo dalla Caritas.

L’Help Center è un centro di accoglienza diurno e di pronto soccorso sociale per persone senza dimora e in genere per tutti coloro che vivono in condizioni di disagio e di esclusione sociale. La scelta dell’incontro nel corso del Sabato Santo, terzo giorno liturgico del Triduo Pasquale e appuntamento tradizionalmente dedicato al silenzio e al raccoglimento – è il giorno di Gesù che giace nel sepolcro –, consentirà anche la condivisione degli auguri in vista della Santa Pasqua. Nel corso della visita, l’Arcivescovo assisterà alle operazioni di preparazione dei pasti – quotidianamente i volontari effettuano circa 700 interventi alimentari – e poi sarà presente nel momento della distribuzione, tra le 12 e le 13:30, all’esterno della struttura.

La giornata prevede, inoltre, un momento di preghiera comune – assieme ai volontari la presenza di un gruppo scout della provincia etnea – e la visita ai diversi servizi della struttura: cucina, sala mensa, centro di ascolto, consulenza legale, rete sanitaria e comunicazione. È inoltre previsto anche un passaggio ai locali concessi in comodato d’uso dal Comune di Catania e destinati a bagni e docce e al taglio dei capelli, consentendo quotidianamente fino a 30 docce a fratelli e sorelle in difficoltà.