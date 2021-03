Il Presidente dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo in visita alla Base Aeromobili etnea

Nella giornata di ieri, 18 marzo, il Presidente dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo – prof. Bruno Franchi – ha fatto visita al Comando Base Aeromobili, Nucleo Aereo e Sezione Volo Elicotteri Guardia Costiera di Catania. A riceverlo il Comandante della Base, Capitano di Fregata Pilota Salvatore Nicolò Cilona, con il Capo del 3° Reparto Piani e Operazioni, Contrammiraglio Sergio Liardo. Nel corso dell'incontro, dopo il tradizionale saluto di benvenuto, al Presidente Franchi sono state illustrate le missioni del Corpo, con particolare riferimento all'attività di ricerca e soccorso effettuata dalle donne e dagli uomini della Base Aeromobili di Catania.

L'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo rappresenta l'autorità investigativa per la sicurezza dell'aviazione civile dello Stato italiano che ha il compito di svolgere, a fini di prevenzione, le inchieste di sicurezza relative agli incidenti ed agli inconvenienti occorsi ad aeromobili dell'aviazione civile, emanando, se necessario, le opportune raccomandazioni di sicurezza. L'obiettivo della visita ha permesso, pertanto, di approfondire gli aspetti correlati all'attivazione del servizio di allarme e del servizio di ricerca e soccorso, per consentire di svolgere in maniera più efficace e completa le attività di investigazione, in un'ottica di miglioramento della sicurezza del volo. Nell'incontro è stata illustrata l'organizzazione dell'attività di ricerca e soccorso in mare e le specifiche attribuzioni della Guardia Costiera. L'evento si è rivelato proficuo per l'instaurazione di un costruttivo rapporto di collaborazione tra le due Amministrazioni nello svolgimento di attività di interesse comune.