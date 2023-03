Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro atteso al carcere di Caltagirone

Una due giorni dedicata alla giustizia quella del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro che sarà prima a Catania e poi nel Ragusano e nel Calatino. A darne notizia è il senatore Salvo Sallemi, componente della Commissione Giustizia, che accompagnerà il sottosegretario nel giro di incontri a Ragusa e Caltagirone. Nello specifico, venerdì 31 marzo Delmastro e Sallemi visiteranno alle ore 9.30 la casa circondariale di Ragusa e successivamente si recheranno nel tribunale di Ragusa. Dalle 10 il sottosegretario Andrea Delmastro incontrerà la stampa all'hotel Mediterraneo di Ragusa. Intorno alle 12 si terrà un tavolo tecnico in Prefettura e nel primo pomeriggio gli esponenti del governo Meloni si recheranno nella casa circondariale di Caltagirone. “I temi della giustizia sono al centro dell’agenda del governo – dice Sallemi – e ringrazio il sottosegretario per l’attenzione rivolta al territorio. Ho già avuto modo di visitare gli istituti di pena e di confrontarmi con gli operatori e con le forze dell’ordine. Sono state fornite importanti risposte per il rafforzamento del corpo di polizia penitenziaria con mille nuove assunzioni. Affronteremo anche i nodi della giustizia con un confronto in tribunale prima e poi in prefettura”.