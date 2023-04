I comandanti della Marina militare in visita alla Prefettura

Nella mattinata odierna, il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, ha ricevuto in visita di cortesia i comandanti delle navi della Marina Militare italiana “Vulcano” - Capitano di Vascello Alberto Maria Mancini - “Etna” - Capitano di Vascello Giuseppe Galeandro - e “Thaon di Revel” - Capitano di Fregata Alessandro Serrani - arrivate nella giornata di ieri, domenica 23 aprile, ed attualmente in sosta presso il Porto di Catania. Durante il cordiale incontro, il Prefetto ha sottolineato il significativo e strategico ruolo della Marina Militare nel contesto delle Forze Armate presenti nel territorio italiano, mentre i tre Comandanti hanno manifestato il particolare apprezzamento dell’equipaggio per la sosta presso questo Capoluogo, che consente, tra l’altro, di ammirare le bellezze della città di Catania. A conclusione dell’incontro il Prefetto ha augurato, secondo il gergo marinaro, “buon vento” ai Comandanti, che ripartiranno nella giornata di domani per il prosieguo delle attività in corso.