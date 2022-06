Una delegazione del consiglio comunale dei ragazzi della "Parini" visita palazzo degli Elefanti

Una delegazione del consiglio comunale dei ragazzi della scuola “Parini” ha fatto tappa a Palazzo degli Elefanti per conoscere da vicino il comune, i suoi organi di vertice e i meccanismi di funzionamento dell'apparato amministrativo più importante della città. A incontrare i ragazzi, in aula consiliare, il sindaco facente funzioni Roberto Bonaccorsi, insieme con l'assessore alla Pubblica Istruzione e alla Cultura Cinzia Torrisi, e il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Castiglione. E' stata la preside Carmela Trovato, affiancata dalle docenti Ambra Peruzzo e Adriana Spatuzzi, a introdurre il percorso di educazione civica portato avanti dalla scuola e a presentare il baby sindaco Nino Chiara, il presidente del consiglio comunale dei ragazzi, Damiano Allegra, con gli assessori e le assessore, i consiglieri e le consigliere delle classi di seconda media 2M, 2L, 2N, 2P, 2O, che hanno avuto modo di interloquire attivamente, porre domande, sciogliere dubbi. Il sindaco Bonaccorsi ha tracciato un quadro generale del funzionamento della giunta e della macchina amministrativa, non nascondendo di avere molto a cuore gli incontri con gli studenti, mentre l'assessore Torrisi, che è anche professoressa di lettere, si è soffermata sull'importanza dello studio e dell'acquisizione di competenze e conoscenze per lo sviluppo di una coscienza civica e una capacità libera e consapevole di partecipare alla vita sociale e culturale della comunità. Il presidente Castiglione, dopo aver invitato i ragazzi a sedere sugli scranni più alti dell'aula per una realistica simulazione di assemblea, ha spiegato l'attività del senato cittadino, l'iter che porta alla convocazione del consesso civico e all'approvazione di delibere spesso di importanza cruciale per la città, come quelle sul bilancio.