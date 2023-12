Visita istituzionale del sindaco Trantino nella sede di Asec Trade e di Catania Rete Gas

Visita istituzionale stamattina del sindaco di Catania Enrico Trantino nella sede di Asec Trade e di Catania Rete Gas. Un appuntamento per scambiarsi i tradizionali auguri di Natale e per conoscere i futuri progetti delle due importanti aziende etnee.

A porgere i saluti al primo cittadino c’erano il presidente di “Asec Trade” Giovanni La Magna, il presidente di “Catania Rete Gas” Gianfranco Todaro, il Capo di Gabinetto Giuseppe Ferraro, i componenti del Cda delle due aziende (Massimiliano Giacco per “Asec Trade”, Alessandro Campo per “Catania Rete Gas”), l’assessore Alessandro Porto, l’assessore Giuseppe Marletta, il Presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi, Padre Alfio Carbonaro (che ha portato i saluti dell’Arcivescovo mons. Renna) e il dirigente di “Asec Trade” l’ingegnere Gaetano Pirrone. Presenti tra il pubblico il personale di Asec Trade e di Catania Rete Gas oltre agli studenti dell’Accademia di Belle Arti accompagnati dalla prof.ssa Lombardo.

“Il Natale è un momento importante per tutti - afferma il presidente di Asec Trade Giovanni La Magna - ed è un momento anche per fare bilanci e per tirare le somme su quello che si è fatto durante tutto l’anno. Nel 2022 c’erano molte incertezze e tantissime incognite ma noi, con il lavoro di squadra, siamo riusciti a superare tutte le difficoltà ed ottenere grandi risultati. Nel 2018 - invece - per qualcuno l’Asec Trade non doveva più esistere. Ebbene noi abbiamo risposto nell’unico che sappiamo fare: rimboccarci le maniche, lavorare sodo e ottenere risultati straordinari”.

L’incontro di oggi ribadisce la forte collaborazione che contraddistingue Catania Rete Gas e Asec Trade. Una sinergia duratura ed efficace. “L’importanza della valorizzazione del personale e la stretta collaborazione con le varie realtà territoriali sono evidenti- sottolinea il presidente di Catania Rete Gas Gianfranco Todaro- a questo proposito desidero ringraziare della loro presenza i ragazzi dell’Accademia delle Belle Arti con cui stiamo lavorando ad importanti iniziative”. Condivisione e progetti da mettere in atto con l’arrivo del 2024.

“Bisogna guardare oltre ed essere capaci di reagire - spiega Trantino - da parte nostra stiamo spingendo molto sulla reazione della gente per cancellare la rassegnazione che impedisce il processo virtuoso di rigenerazione sociale. Catania è una città che pian piano sta cercando di crescere e di risvegliarsi ma noi - conclude il primo cittadino- dobbiamo stare tra la gente per dare un’impronta chiara del nostro modo di fare”.