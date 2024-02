Visita del ministro Nello Musumeci all’Istituto Duca degli Abruzzi di Catania

Domani, lunedì 19 febbraio alle ore 10.00, il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci sarà presente all’Istituto Duca degli Abruzzi in viale Artale D’Alagona 99 a Catania. Per l’occasione il ministro insieme alla dirigente dell'istituto Brigida Morsellino, vice presidente dell’Its di Catania, cavaliere della Repubblica, presidente della Rete Resil (rete nazionale delle scuole di logistica) e presidente “The International Propeller Clubs - Ports of Catania & Southeastern Sicily” , taglieranno il simbolico nastro che sancirà l’inaugurazione della mostra fotografica per le Celebrazioni dei 150 anni dell’Istituto Duca degli Abruzzi.

“E’ un onore per noi –afferma Brigida Morsellino- avere il Ministro Musumeci in visita nel nostro istituto. Una figura istituzionale di grande rilievo ma anche un nostro ex alunno che potrà ammirare la mostra fotografica che celebra un traguardo di enorme prestigio per il Duca degli Abruzzi”.

L'esposizione, curata dal fotoreporter Davide Anastasi, ripercorre un secolo e mezzo dell’istituto di Catania. Scatti in bianco e nero per un percorso, diviso sui tre piani dell’edificio, che raccontano l’istituto in 150 anni di vita con vecchi e nuovi laboratori, registri, certificati di vaccinazione, la presenza della prima studentessa nel 1972, quella dello scrittore Nino Martoglio e dello stesso Ministro (ed ex alunno) Nello Musumeci. Nella testimonianza delle 150 foto esposte trova spazio anche la sezione dedicata alle visite delle istituzioni politiche, sociali e religiose al “Politecnico del Mare di Catania”.

“Ringrazio la dirigente Morsellino che mi ha conferito quest’incarico e tutti coloro che hanno aiutato ad allestire i pannelli fotografici ed esplicativi- sottolinea Davide Anastasi- non è stato un lavoro facile ma le immagini di vita quotidiana in classe, sulle navi, nei momenti ricreativi, nei viaggi formativi e nei laboratori racconta l’essenza stessa dell’istituto costruendo un percorso di emozioni unico nel suo genere”. Una mostra quindi inedita, e per questo estremamente affascinante, dove le fotografie, tutte originali e moltissime d’epoca, lavorate in digitale, permettono allo spettatore di seguire il cammino di crescita per quello che oggi rappresenta un’eccellenza per tutta l’Italia.