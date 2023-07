Pedara ospita un gruppo di scout provenienti dall'Ucraina

Il Comune di Pedara e il gruppo Scout Agesci Pedara 1 ospita dal 27 luglio al 10 agosto gli scout ucraini provenienti dalla città di ?ytomyr. Si tratta di un gemellaggio che scaturisce a livello nazionale grazie alla iniziativa delle associazioni scout Aicos ( Associazione Italiana Collezionisti scout ) e Masci ( Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani ). Questa estate in diverse località italiane ben 18 gruppi scout ucraini vivranno il loro campo scout gemellandosi con altrettanti gruppi italiani. In Sicilia ben tre località accoglieranno i ragazzi ucraini: Terrasini, Catania e Pedara. L'obiettivo dell'iniziativa è poter offrire ai ragazzi l'opportunità di vivere una vacanza all’insegna della serenità e dell’ amicizia internazionale. Nel territorio pedarese sarà ospitato un gruppo formato da ragazzi in età compresa tra gli 8 e i 12 anni, accompagnate da responsabili femminili dell’ associazione scout ucraina Plast. Il 28 luglio 2023 alle ore 18,30 il Sindaco Alfio Cristaudo darà loro il benvenuto

Tutti i partecipanti ricevuto la qualifica "piccoli ambasciatori di pace" con una lettera di presentazione ed accreditamento da parte dei rispettivi sindaci delle città di ?ytomyr e di Pedara. Coordinatore del progetto è il dott. Salvatore Zappardino, socio dell’ Associazione Arma Aeronautica e socio nella consorella associazione scout Cngei - Corpo Nazionale Giovani Esploratori Italiani. Il comitato organizzatore si avvarrà del supporto logistico del 41° Stormo dell’ Aeronautica Militare di Sigonella nella persona del proprio Comandante Colonnello Pilota Emanuele di Francesco e della Associazione Arma Aeronautica – Sezione di Catania – nella persona del Presidente Generale ( aus ) Placido Casella. In programma escursioni guidate alla scoperta del territorio etneo, giornate al mare, in una visita alla terra dei Malavoglia.