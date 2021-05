Il vice Ministro alle Infrastrure visita la Direzione Marittima di Catania

L’onorevole Alessandro Morelli, Vice Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ha fatto visita alla capitaneria di porto di Catania, sede della Direzione marittima della Sicilia orientale. Ad accoglierlo il contrammiraglio Giancarlo Russo, il quale ha illustrato la specificità nel suo complesso degli equipaggi e degli assetti delle componenti terrestri, navali, aeree ed subacquee dei Comandi dipendenti, la vasta estensione del litorale costiero e l’area di giurisdizione sar del Centro di Soccorso Marittimo Secondario della Direzione marittima di Catania. Con riferimento ai porti della giurisdizione, l’ammiraglio Russo ne ha illustrato le caratteristiche e la vocazione commerciale, petrolifera, croceristica, cantieristica, peschereccia e diportistica, sottolineando l’importante ruolo di rilevanza internazionale nel sistema economico regionale, non mancando tuttavia di evidenziare le problematiche legate alle carenze del sistema infrastrutturale.

Con riguardo al periodo dell’emergenza pandemica, è stato rappresentato al Vice Ministro l’impegno delle capitanerie di porto della Direzione Marittima, in sinergia con i servizi tecnici nautici e le varie componenti del cluster marittimo nel garantire l'operatività dei porti, la sicurezza e regolarità dei trasporti marittimi, la tutela della salute del personale navigante, oltre alla salvaguardia della vita umana in mare, tenendo sempre ben presente l’obiettivo finale di assicurare l’efficienza della catena logistica degli approvvigionamenti via mare dei beni essenziali. La visita svoltasi in un clima di viva cordialità, ha offerto l’occasione all’onorevole Morelli di esprimere, con dedica sul libro d’onore della Capitaneria di porto etnea, un sentito ringraziamento, a nome del Governo, per il prezioso ed altissimo valore professionale dimostrato quotidianamente da tutte le donne e gli uomini del corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera.