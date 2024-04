Il vice ministro Bignami in visita a Fontanarossa per fare il punto sui progetti futuri dello scalo

La Sac,società che gestisce gli aeroporti di Catania e Comiso, ha accolto ieri pomeriggio la visita del viceministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Galeazzo Bignami, per condividere progetti e sviluppi futuri degli scali.

All’incontro ha partecipato Nico Torrisi, amministratore delegato di Sac. La demolizione e il piano di ricostruzione del terminal B, l’intermodalità e il progresso legato all’apertura del nuovo terminal e della stazione metro relativa, la potenzialità e le prospettive della rete aeroportuale del sud est quale hub del Mediterraneo sono i temi principali emersi durante la visita.

“Ieri ho visitato l’aeroporto di Catania assieme all’amministratore delegato, Nico Torrisi - ha detto Bignami - Un’occasione utile per fare con lui il punto sullo stato dell’aeroporto che accoglie, quotidianamente, importanti traffici di passeggeri. Ho trovato un aeroporto dinamico che ambisce a supportare la crescita che una città come Catania, con la sua attrattività, sta sempre più sviluppando”.

“Ringraziamo il viceministro Bignami - ha dichiarato Nico Torrisi - per questo incontro proficuo e per l’attenzione che ha rivolto nei confronti di Sac e del sistema aeroportuale del sud est. È stato un momento importante che ci ha permesso di confrontarci riguardo ai prossimi piani di sviluppo infrastrutturali, fondamentali per la crescita economica dell’intero indotto. Queste occasioni di interlocuzione rappresentano per Sac un’opportunità per condividere una visione comune con le istituzioni”.