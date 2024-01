Palazzo degli Elefanti, folla di visitatori per i concerti in onore di Sant’Agata

Oltre un migliaio di presenze, tra catanesi e turisti presenti in città, stamattina in unicipio per visitare palazzo degli Elefanti con i suoi tesori d’arte e assistere al secondo appuntamento musicale domenicale in Onore di Sant’ Agata. Nel salone dei ricevimenti "Vincenzo Bellini" il componente del nuovo Comitato Agatino, Attilio Cappellani ha illustrato il programma della festa e, subito dopo, il maestro Fabio Raciti, direttore Artistico e Musicale dei concerti in municipio, ha guidato l' Orchestra d' Archi Catanese in un repertorio di musiche barocche e classiche, per arrivare a intramontabili colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema. Molto apprezzata l'esecuzione del concerto eseguito dai solisti "Seis Cuerdas Dos" Gloria Pafumi e Agatino Scuderi, chitarristi di fama internazionale. Così come anche l’esecuzione del Coro "Soul Singers" diretto da Erika Lo Giudice che ha eseguito brani Gospel a Cappella. L' appuntamento è per domenica prossima, 28 gennaio, dalle ore 9 e 30 alle 12 e 30. Tra gli ospiti diretti da Fabio Raciti, ci saranno gli allievi del liceo musicale statale “Turrisi Colonna” di Catania.