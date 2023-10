Peronospora dell'uva, nel Catanese danni per 17 milioni di euro

La peronospora di maggio 2023 ha provocato in Sicilia un danno accertato alle produzioni di uva di almeno 351.111,040 milioni di euro. I danni nel Catanese ammontano a 16.830.000. La stima arriva dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed è contenuta nella delibera con la quale la giunta Schifani ha approvato la richiesta di stato di calamità per i danni da peronospora nelle province di Palermo, Catania, Trapani, Agrigento, Caltanissetta e Ragusa. Gli Ispettorati di Enna, Messina e Siracusa, infatti, hanno comunicato alla Regione che nel loro territorio non si è raggiunta la soglia minima di danno per l'attivazione dei benefici previsti dal decreto legislativo 102 del 2004.

"In quasi tutto il territorio regionale i danni sono stati rilevanti con percentuali che vanno dal 25% al 95% della produzione - si legge nella nota trasmessa dal dipartimento regionale dell'Agricoltura all'assessorato di riferimento e che è alla base della delibera di giunta -. I maggiori danni si sono avuti nelle aziende coltivate con il metodo biologico". La provincia con il danno più consistente è Agrigento: 161.523.480 euro. Seguono Trapani, 80.820.000 euro e Palermo 79.021.800 euro. Più bassi i danni nel Ragusano 11.212.000 euro e nel Nisseno 1.703.760 euro.