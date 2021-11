Vizzini, controllate 20 persone e sottoposti a verifica 15 veicoli

I carabinieri di Vizzini, insieme ai colleghi del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Palagonia e delle stazioni di Mineo e Militello in Val di Catania, hanno svolto un articolato servizio coordinato per il controllo straordinario del territorio per il contrasto allo spaccio di droga e per la prevenzione di reati predatori in genere. L’attività è stata incentrata in particolare nell’area cittadina di Vizzini con la dislocazione di numerosi posti di controllo nei principali punti d’accesso e di transito al centro.

Vari posti di controllo sono stati dislocati nelle vie cittadine anche con l’utilizzo dinamico di pattuglie di supporto, per consentire una maggiore efficacia d’intervento, a seguito dei quali sono state controllate 20 persone e sottoposti a verifica 15 veicoli. Nel corso dell’attività è stato denunciato un 43enne del posto che, controllato in piazza Vaccari e ad una sommaria verifica, evidenziava un alito vinoso successivamente confermato dall’alcoltest, che ha stabilito per lui un contenuto alcolemico nel sangue di quasi tre volte superiore al consentito. Un 35enne, inoltre, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti per “uso personale” e segnalato pertanto quale “assuntore” alla Prefettura.