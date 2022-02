Vizzini, Gaetano Agosta esprime vicinanza all'uomo che ha tentato di darsi fuoco perchè senza casa

"Esprimo vicinanza al mio concittadino per le lesioni riportate a seguito del gesto compiuto per lo sconforto che sicuramente sta vivendo. Un pensiero e la mia solidarietà va anche al sindaco della città di vizzini, Vito Cortese, per le lesioni patite al fine di cercare di prestare soccorso a questo padre di famiglia il quale, mosso dalla disperazione, si è cosparso di benzina dandosi fuoco. Questo ci fa capire quanto grande sia il disagio umano oltre che economico frutto della scarsa occupazione e della pandemia attualmente in corso. Per quanto le vicende personali possano essere gravi, non deve certo essere questo il modo di risolvere i problemi. Stringendomi forte a tutta la mia comunità, auguro ad entrambi i soggetti lesi una pronta guarigione". Lo dichiara il coordinatore comunale di Fratelli d'Italia e consigliere comunale, avvocato Gaetano Agosta.