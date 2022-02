Vizzini, sorpreso in casa con droga e soldi: arrestato

I carabinieri di Vizzini hanno arrestato un 47enne del posto, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’attività info investigativa che i militari avevano realizzato nel comprensorio vizzinese li aveva indirizzati verso quell’abitazione della zona di via Modesto Sardo, dove la presenza di alcuni giovani conosciuti quali consumatori di sostanze stupefacenti aveva loro suggerito d’incentrare la loro attenzione. In effetti, dopo aver meglio individuato l’obiettivo, i militari si sono presentati presso l’abitazione del 47enne al quale hanno comunicato la necessità di dover effettuare una perquisizione.

L’uomo ha subito spontaneamente consegnato due contenitori di plastica al cui interno erano custodite 25 dosi di marijuana già confezionate per la vendita al dettaglio, nonché ulteriori 5 grammi circa della medesima sostanza stupefacente. I militari hanno dato comunque inizio alla perquisizione riscontrando la presenza di altre 25 dosi di marijuana occultate all’interno della cassa acustica di un impianto hi-fi nonché, all’interno di una credenza, di due barattoli contenenti ulteriori 15 grammi, due “spinelli” già confezionati, un bilancino di precisione ed il materiale necessario per il confezionamento.

E’ stato inoltre trovato un block notes con appunti della presumibile compravendita della droga ed un portafogli, al cui interno c’era la cospicua somma di 650 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il giudice ha convalidato l’arresto, disponendone la custodia in carcere.