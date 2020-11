Vizzini, imbrattata nuovamente la statua di Giovanni Verga

E' accaduto nuovamente: la statua dello scrittore Giovanni Verga è stata vandalizzata e imbrattata con della vernice rossa. Era già accaduto in estate e adesso l'atto vandalico si è ripetuto. A darne notizia è il sindaco di Vizzini. Vito Saverio Cortese, con un post sui social: "Siamo rattristati da quanto è stato fatto questa notte. La ferita che hanno inferto al nostro paese - che ha una storia fatta di uomini e donne di grande dignità e senso civico - ci addolora e ci spinge ad intraprendere misure più coercitive. L'amministrazione, che in questi anni e in questi mesi difficili con impegno e responsabilità è stata vicina a tutti i cittadini, in particolare modo ai più fragili, non può tollerare un tale gesto ignobile. Troveremo il modo come difendere questa comunità da tali attacchi".

Il primo cittadino ha poi proseguito: "All'idiota che ha compiuto l'indegno atto, se vuole passare alla storia o compiere imprese memorabili, lo invitiamo a iscriversi nel Libro di chi si spende per il bene comune piuttosto che sporcare la memoria dei vizzinesi. Da subito ci attiveremo per ripristinare il decoro che merita il monumento del nostro illustre cittadino".

Sul posto, però, non vi sono telecamere di sorveglianza. Sulla vicenda è intervenuto anche il consigliere comunale di Fratelli d'Italia Gaetano Agosta: "Un atto criminale e scellerato che offende tutta la nostra comunità. Un atto inqualificabile contro un bene pubblico che rappresenta la nostra storia e la nostra cultura. Spero che episodi del genere non si ripetano ulteriormente perché non possiamo cedere all'imbarbarimento sociale e culturale in cui siamo precipitati e dobbiamo reagire per preservare la memoria di chi ha contribuito a fare grande la nostra comunità".

