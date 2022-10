Rientro senza problemi per un un volo della compagnia Wizz Air. Il velivolo, partito poco prima delle 18 dall' aeroporto di Fiumicino diretto a Catania, è rientrato allo scalo romano alle 18.40, a quanto si è appreso, per presunti problemi tecnici ma senza dichiarare nessuna emergenza. Il volo è stato riprogrammato in partenza in serata.