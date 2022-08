Volontari delle Misericordie catanesi in partenza per Stromboli per aiutare la popolazione

Non solo supporto sanitario ma anche attività di Protezione civile. Sono partiti questa mattina con direzione Stromboli 6 volontari del Comitato delle Misericordie della provincia di Catania per supportare le attività di ripristino della normalità a seguito della frana verificatasi negli scorsi giorni dopo un forte temporale che ha violentemente colpito l’isola delle Eolie. I volontari, che appartengono alle Misericordie di Catania Porto e di Pedara, opereranno sul posto in sinergia con i vigili del fuoco ed altri volontari inviati sull’isola su attivazione del Dipartimento regionale di Protezione civile della Regione.

"Il comitato delle Misericordie di Catania - ha detto il presidente, Alfredo Distefano - ha risposto prontamente non appena attivati dal Drpc e dalla sala operativa regionale delle Misericordie (Sor Sicilia) mettendo a disposizione i propri uomini e mezzi. Al momento, sull’isola, viene richiesto supporto solamente di uomini e non di mezzi. I volontari partiti questa mattina garantiranno un turnover a chi sin dalle prime ore dopo la frana è arrivato a Stromboli e da giorni sta spalando fango dalle abitazioni e dalle strade dell’isola. Le Misericordie, parte integrante del sistema di Protezione civile regionale e nazionale, non sono solo sanitario ma anche tanto altro".