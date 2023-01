I volontari della Misericordia di Trecastagni rientrano nella propria sede

Una giornata di festa, quella di domenica scorsa, per i volontari della Misericordia di Trecastagni che in occasione del trentatreesimo anniversario di fondazione dell’associazione hanno potuto fare rientro all’interno della sede di via Benedetto Croce – di proprietà del Comune – dalla quale erano stati sfrattati nel mese di ottobre 2020 a seguito di un provvedimento dei Commissari Straordinari che gestivano il Comune etneo. “Rientrare nella nostra sede dopo questa lunga lontananza” ha detto il Governatore Salvo Romeo “rappresenta un momento di gioia per tutti noi e per i confratelli che in questo biennio non hanno perso la speranza e fiducia di poter varcare nuovamente la soglia di questo edificio. Ringrazio tutti, dal Sindaco e la sua Giunta, al Presidente del Comitato Provinciale Alfredo Distefano che ha sostenuto le nostre vicissitudini e anche i volontari miei confratelli, che affrontando mille difficoltà, hanno continuato a donare il loro servizio con grande forza”. Tra i presenti, oltre al sindaco Messina a diversi rappresentanti dell’amministrazione ed a tanti volontari, anche il consigliere del collegio dei Saggi di Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia, Annalisa Schillaci. “Sono qui anche in rappresentanza di Confederazione e per portare i saluti del presidente nazionale Domenico Giani” ha detto Schillaci. “Oggi è un momento importante non solo per Trecastagni ma anche per tutto il Movimento giallo-ciano del catanese, perché le istituzioni riconoscono nella locale Misericordia il valore sociale dell’operato dei volontari e la necessità di un posto fisico dove poter svolgere le proprie attività”.