Volunteers, 1000 giovani e due tonnellate di beni raccolti alla prima spesa solidale

Mille volontari e due tonnellate di beni raccolti alla prima spesa solidale. Sono i numeri dell'iniziativa organizzata da Volunteers, ieri 17 aprile, a Catania. I beni di prima necessità raccolti saranno destinati alle suore di Madre Teresa di Calcutta che, ogni giorno, danno da mangiare a moltissimi bisognosi di Catania e provincia. Due tonnellate, duemila chilogrammi, scatoloni stracolmi di beni, ma soprattutto di bene, da recapitare a chi in questo momento ne ha estremo bisogno.

E' così che Volunteers ritorna dove tutto è iniziato, a Catania. Volunteers nasce quasi per gioco, tra i liceali catanesi, da un’idea di Padre Miguel Cavallè Puig e Vittorio Torrisi. "Un gioco" così divertente da invogliare gli ormai universitari, cresciuti con questo progetto nelle loro scuole superiori, ad esportarlo ben al di fuori della provincia etnea, raggiungendo Milano, Roma ed infine Trento. Adesso non è più un gioco ma è diventato qualcosa di più grande: quei ragazzi oggi si sono moltiplicati, a dismisura. Quello che era un progetto apolitico universitario si è trasformato in un progetto umanitario.

La città rossazzurra ha aggiunto un colore, l'arancione. Dal corso Italia a via Martino Cilestri, dal Borgo fino a via Androne, alle spalle di Villa Bellini e piazza Stesicoro, Volunteers ha creato una rete di supermercati unita dalla disponibilità a fare pura solidarietà. "Il coordinamento provinciale di Volunteers, nelle persone di Ivan Barone, Giulio Arena, Carmine cocimano, Francesca Sposito, Giulia Ferro, Filippo Rizzo, Gianmarco Chisari, Alfio Russo, Federica Martines, Greta Caniglia, Giulia Spampinato e Antonio Pecora, esprime piena soddisfazione, gratitudine, oltre che il senso di realizzazione scaturito dall’aver constatato che organizzare delle iniziative del genere a Catania è - più che - possibile", dichiara Gaetano Gorgone, coordinatore nazionale Volunteers.

"Essere un giovane a Catania vuol dire aver ormai fatto il vezzo col laconico sottofondo di telegiornali, radio, social, ridondanti di notizie non incoraggianti sulla realtà che ci circonda. Le notizie servono. Servono a stimolare un sentimento di rivalsa sociale volto a migliorare ciò che non va, anche se talvolta hanno l’effetto opposto di creare un clima di rassegnazione nella comunità, tutto sta nella predisposizione con cui le si recepisce - si legge nella nota dell'organizzazione umanitaria - Ebbene, la scelta che il progetto di Volunteers si è trovata davanti al momento della sua fondazione è proprio questa: crogiolarsi nella convinzione indotta di un tessuto sociale incapace di migliorarsi oppure offrire una scintilla di speranza fiduciosi che i propri concittadini abbiano la benzina necessaria per far divampare un incendio di solidarietà? Quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, 17 aprile 2024, ha ribadito che per Volunteers non esiste altra opzione che la seconda proposta".