Vulcania, controlli anti abusivismo della Polizia: sanzioni a bar e ambulanti

Gli agenti del commissariato Borgo Ognina, insieme a personale della Polizia locale reparto Annona, hanno effettuato dei controlli in due noti bar nelle vicinanze del parco Vulcania. Entrambi i bar sono stati multati per occupazione abusiva di suolo pubblico. I commercianti avevano piazzato tavoli e sedie sul marciapiede senza alcuna autorizzazione. Uno dei due esercizi commerciali è stato sanzionato anche per le cattive condizioni del laboratorio per la preparazione dei cibi e per lavoro nero. Cinque i dipendenti senza contratto, percettori anche di reddito di cittadinanza. Gli agenti hanno anche controllato le autorizzazioni di un venditore ambulante di frutta e verdura nei pressi di piazza Lincoln. L'uomo è stato sanzionato per l’occupazione abusiva del suolo pubblico e per la mancata di revisione e copertura assicurativa del suo camioncino. Quarantamila euro l'importo complessivo delle sanzioni alle tre attività commerciali.