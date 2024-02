Il vulcanologo catanese Viccaro riconfermato presidente nazionale dell'Aiv

Marco Viccaro, ordinario di Geochimica e Vulcanologia del dipartimento di Scienze biologiche geologiche e ambientali dell’Università di Catania è stato riconfermato nella carica di presidente dell’Associazione Italiana di Vulcanologia per il triennio 2024-26. L’Aiv è oggi una delle principali società scientifiche operanti nel campo delle Scienze della Terra, riunendo oltre 400 professori e ricercatori di Università, Enti di ricerca ed Enti territoriali con interessi verso le molteplici discipline che ruotano attorno alla vulcanologia moderna. L’Aiv organizza conferenze e workshop nazionali ed internazionali, scuole di formazione per studenti universitari di ogni livello e giovani ricercatori, finalizzate all’approfondimento di tematiche vulcanologiche di base e applicative che spaziano dai rischi derivanti dall’attività eruttiva alla promozione della cultura vulcanologica e valorizzazione dei territori in aree vulcaniche. Viccaro, che ha già ricoperto il mandato nel precedente triennio, è stato designato nel corso dell’assemblea annuale della società scientifica che si è svolta venerdì 2 febbraio nella sede del dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Roma “La Sapienza”.