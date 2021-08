Weekend di guasti energetici, Acoset: situazione rientrata per quasi tutti gli impianti

Acoset informa che, a seguito dei numerosi deficit energetici avvenuti in questo weekend presso gli impianti di produzione idrica, buona parte dei comuni serviti dall’azienda hanno subìto disservizi diffusi. Nello specifico si sono verificati stacchi di energia elettrica presso gli impianti di pozzo Magrì, Muri Antichi, Sacro Cuore, Saicop e Serafica. "Situazione rientrata per quasi tutti gli impianti, per ultimo il pozzo Magrì rialimentato solo alle 2.30 di stanotte (lunedì 02 agosto). Per il Pozzo Sacro Cuore, invece, Enel ha inviato dei gruppi elettrogeni i quali però non riescono a sopperire alla potenza energetica dell’impianto stesso. Date le circostanze non ci è possibile stimare le tempistiche per la definitiva risoluzione dei disservizi", si legge nella nota.