Welfare, cena-evento di beneficenza “Famiglie Oltre” per sostenere il progetto “Impara giocando”

“Oggi ufficializziamo la firma del compromesso per l’acquisto del terreno di 5000mt2 su cui sorgerà la struttura polivalente nell’ambito del progetto ‘Impara giocando”. Lo ha detto la presidente dell’associazione “Il Faro, famiglie oltre la disabilità”, Claudia Condorelli nel corso della conferenza stampa di presentazione della 4^ edizione della cena-evento di beneficenza “Famiglie Oltre”, in programma il prossimo 12 giugno al Castello San Marco di Calatabiano.

“Un primo passo importante – ha sottolineato la presidente – speriamo di poter realizzare quanto prima questa realtà, necessaria non solo per accogliere i nostri figli, ma per coniugare meglio le nostre esigenze di lavoro e di famiglia. Abbiamo bisogno del supporto delle istituzioni, degli enti intermedi, ma soprattutto della solidarietà e del sostegno di tutta la comunità”. Presente anche il sindaco di Mascalucia, Vincenzo Magra, che ha manifestato l’impegno dell’amministrazione che rappresenta.

“Ogni comunità perchè possa crescere ed evolversi deve elevarsi culturalmente – ha dichiarato – e perchè si definisca civile deve essere inclusiva”. Il progetto “Impara Giocando” si pone l’obiettivo di realizzare una struttura di 500 mt2 all’interno della quale nascerà una palestra, una camera multi-sensoriale e multimediale utile per qualsiasi tipo di patologia fisica, mentale e sensoriale; una sala ludico-ricreativa per i bambini dove svolgere tutti i tipi di attività insieme a i bambini normodotati; una sala congressi. All’esterno, spazi per bambini e adulti come yoga, pittura, arte, bio-danza, lettura; uno spazio dedicato agli anziani; una piscina, un parco, un orto. La cena- evento è organizzata dall’associazione con il patrocinio dell’Assemblea Regionale Siciliana, il Cos, Centro Ortopedico Siciliano “e Confesercenti dell’area metropolitana di Catania. “Per noi non è solo lavoro, è condividere il disagio di centinaia di famiglie che si affidano a noi” ha commentato Marinella Di Salvo C.O.S. “Le imprese che si connettono con il territorio è per noi una mission” ha proseguito il direttore di Confesercenti, Francesco Costantino. “Voglio ringraziare anche il presidente dell’Assemblea regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, per la sensibilità mostrata – ha detto Claudia Condorelli, ricordando come la conferenza sia stata ospitata nella sede catanese dell’Ars – è al nostro fianco da quando siamo nati come associazione 3 anni fa”.

Un evento reso possibile grazie alla collaborazione fondamentale di Daniele Murabito, direttore del Castello San Marco, di Calatabiano che ospita la serata. “Questo evento rappresenta un’isola di altruismo – ha ribadito Murabito – questo il nostro messaggio in un‘era di grande individualismo, un grazie sentito agli chef che hanno deciso di esserci, nonostante gli impegni, soprattutto in questo periodo dell’anno”. Al momento 15, ma se ne aggiungeranno degli altri, coordinati da Luca Miuccio del San Pietro di Taormina. Hanno detto sì anche: Francesco Arena, Francesca Barone, Peppe Barone, Giuseppe Bonaccorso, Pasquale Caliri, Mario Casu, Orazio Cordai, Lillo Freni, Salvatore Gambuzza, Giuseppe Geraci, Gianni Giardina, Massimo Mantarro, Salvo Sardo, Angelo Treno. Inoltre, sarà presente l’Associazione Italiana Sommelier (AIS), gli studenti dell’Istituto Professionale Alberghiero di Giarre “Giovanni Falcone”. Interverranno l’attore comico Sandro Vergato e il dj Sergio Rasta.