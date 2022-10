Presunto caso di "West Nile" al San Marco: ricoverata una donna di 72 anni

Massimo riserbo da parte dell'ospedale San Marco di Catania sul caso di febbre del Nilo che avrebbe colpito una donna di 72 anni di Ramacca. La donna sarebbe ricoverata nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale per un caso confermato di West Nile. Si attende però la campionatura delle analisi di laboratorio. Se confermato, si tratterebbe del secondo caso di West Nile in Sicilia, dopo la morte del pittore Momò Calascibetta di 73 anni. Come conferma l'Asp di Catania, intanto sono state avviate delle indagini epidemiologiche accurate in alcuni allevamenti della zona.