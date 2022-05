Ylenia Bonavera era sposata, colpo di scena al processo: spunta un marito marocchino

Colpo di scena durante il processo Bonavera che vede imputata per omicidio la 35enne Daniela Nicotra. Oggi era attesa la sentenza in rito abbreviato, ma tutto è stato rinviato al prossimo 20 giugno dopo la comparsa di un uomo marocchino che ha espresso la volontà di costituirsi parte civile dicendo di essere il marito di Ylenia. L'unione sarebbe avvenuta diversi anni fa così come accertato dalla Procura. La richiesta è stata formalizzata tramite l'avvocato di Catanzaro Raffaele Bruno ed è stata accolta dal giudice.

Durante il dibattimento i difensori di Daniela Nicotra, avevano invece richiesto la derubricazione del reato in omicidio preterintenzionale. Alla 35enne catanese è stato concesso il rito abbreviato. Da qui la richiesta di condanna ridotta su una pena base di 30 anni e tre mesi. Nicotra ad aprile 2021, era stata dichiarata “imputabile” dopo una serie di accertamenti psichiatrici. Secondo il perito, il professore Eugenio Auguglia, la donna che deve rispondere di omicidio volontario aggravato, "al momento dei fatti, non era presente alcuna patologia psichiatrica tale da escludere o grandemente scemare l'imputabilità della perizianda". A difendere il padre e i fratelli di Ylenia Bonavera è l'avvocato Rosy Spitale, mentre la mamma è assistita dal legale Vittoria Santoro.

Fonte: Messinatoday