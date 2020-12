Giovane donna muore al Garibaldi: indaga la squadra mobile

Ylenia Bonavera è morta nella notte all'Ospedale Garibaldi centro, la ragazza si è presentata all'ospedale con una ferita di arma da taglio alla spalla, ma le cause della morte sono tutt'ora in corso di accertamento. L'ospedale ha confermato il decesso e ha comunicato che il corpo della ragazza si trova all'obitorio in attesa dell'esame autoptico disposto dalla Magistratura. Dagli esami tossicologici, la vittima e' risultata positiva alla cocaina e dunque non si esclude anche l'ipotesi che la morte sia avvenuta per overdose. La giovane donna messinese si trovava nel capoluogo etneo per lavoro: sui fatti sta indagando la squadra mobile di Catania. Ylenia Bonavera era stata protagonista di un fatto di cronaca nel 2017 legato alle violenze subite dal fidanzato. In quella occasione il suo ex convivente Alessio Mantineo tentò di darle fuoco con della benzina, la ragazza riportò ustioni di primo e secondo grado. Destò scalpore nell'opinione pubblica l'atteggiamento della ragazza che difese l'ex ragazzo finendo dunque sotto processo per falsa testimonianza. Alessio Mantineo, per questi fatti, è stato condannato a 12 anni per tentato omicidio.