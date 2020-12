Ragazza morta in ospedale, spunta un video dell'aggressione

A colpire alle spalle con una coltellata Ylenia Bonavera, 24 anni, durante una lite, sarebbe stata una donna. E' quanto si vedrebbe da un video dell'aggressione pubblicato dal sito Meridionews che sarebbe stato girato da un cittadino tra le vie delle Salette e della Concordia a Catania. Nelle immagini si vede la vittima accasciarsi nella sua auto. La giovane è morta dopo il suo ricovero in ospedale. Gli investigatori della polizia non si sbilanciano ancora sulle cause della morte della ragazza originaria di Messina deceduta nell'ospedale Garibaldi - Centro di Catania. Oltre alla ferita la giovane era sotto effetto di droga e di alcol. A far luce sulle cause della morte sarà l'autopsia.