Zafferana Etnea, Comune apre alle istanze di esenzione del biglietto Ast per gli anziani

Il Comune ha comunicato che possono presentare istanza per il rilascio o il rinnovo della tessera individuale di libera circolazione sui mezzi Ast, valevole per l’anno 2023, gli anziani in possesso dei seguenti requisiti: residenza nel Comune di Zafferana Etnea; età non inferiore ai 55 anni per le donne, non inferiore ad anni 60 per gli uomini; reddito non superiore a 9.748 euro se unico componente familiare e a 19.497 euro se facente parte di un nucleo familiare con due o più componenti.

Gli interessati possono presentare domanda all’ufficio protocollo del Comune, entro 26 settembre allegando copia dell’attestazione dell’Isee in corso di validità e del documento di riconoscimento. Il modello dell’istanza è scaricabile al seguente indirizzo https://www.comune.zafferana-etnea.ct.it ed è disponibile presso il suddetto ufficio. Le istanze fuori termine e incomplete non saranno prese in considerazione. Si precisa, inoltre, che il rilascio della tessera di libera circolazione è a cura e responsabilità dell’Ast, sulla base delle risorse finanziarie della Regione Sicilia.