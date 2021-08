Bar di Zafferana aveva tutti i lavoratori in nero, 13 su 13: multe per 75mila euro

Nel corso di un controllo sul rispetto delle norme anti-Covid e sul rispetto delle norme sui luoghi di lavoro, i carabinieri di Zafferana Etnea ed i colleghi del n.i.l. di Catania, insieme al personale del dipartimento di prevenzione veterinaria di Acireale e dell’Asp etnea, hanno ispezionato diversi locali riscontrando diverse irregolarità. In particolare, presso un bar di piazza Umberto sono stati trovati ben 13 lavoratori subordinati il cui datore di lavoro non aveva inviato alcuna comunicazione di inizio del rapporto di lavoro (13 su 13 presenti). All’interno dei banchi frigo dell'esercizio commerciale è stata riscontata anche la conservazione di 13 chili di carne mista priva di tracciabilità. Al termine del controllo è stata disposta dal personale dell’Asp la sospensione delle operazioni di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande a tempo indeterminato, fino alla messa a norma delle carenze igienico sanitarie riscontrate. Complessivamente sono state irrogate sanzioni amministrative per oltre 60mila euro ed operati recuperi Inps. ed Inail per oltre 15mila euro.